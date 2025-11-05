Аэропорты Саратова и Пензы закрыли на приём и выпуск самолётов

«Аэропорт Саратов (“Гагарин”). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении, опубликованном в 0:40 по московскому времени. Спустя 28 минут ограничения распространились и на воздушную гавань Пензы.
Как подчеркнули в Федеральном агентстве воздушного транспорта, эти меры необходимы для обеспечения безопасности пассажиров и членов экипажей самолётов.
Ранее Минобороны сообщило о том, что за прошедшие сутки российские системы противовоздушной обороны успешно уничтожили три управляемые авиабомбы и 204 беспилотника самолётного типа, принадлежащие ВСУ. Ведомство также отчиталось о перехвате за последние 24 часа одного реактивного снаряда HIMARS американского производства, который использовали ВСУ.
Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.