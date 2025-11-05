Ричмонд
+10°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аэропорты Саратова и Пензы закрыли на приём и выпуск самолётов

В ночь с 4 на 5 ноября в аэропортах Саратова и Пензы ввели временные ограничения на приём и выпуск самолётов. Это следует из заявления пресс-службы Росавиации.

Источник: Life.ru

«Аэропорт Саратов (“Гагарин”). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении, опубликованном в 0:40 по московскому времени. Спустя 28 минут ограничения распространились и на воздушную гавань Пензы.

Как подчеркнули в Федеральном агентстве воздушного транспорта, эти меры необходимы для обеспечения безопасности пассажиров и членов экипажей самолётов.

Ранее Минобороны сообщило о том, что за прошедшие сутки российские системы противовоздушной обороны успешно уничтожили три управляемые авиабомбы и 204 беспилотника самолётного типа, принадлежащие ВСУ. Ведомство также отчиталось о перехвате за последние 24 часа одного реактивного снаряда HIMARS американского производства, который использовали ВСУ.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.