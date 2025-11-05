Аэропорты Саратова и Пензы закрыли на приём и выпуск самолётов

Ранее Минобороны сообщило о том, что за прошедшие сутки российские системы противовоздушной обороны успешно уничтожили три управляемые авиабомбы и 204 беспилотника самолётного типа, принадлежащие ВСУ. Ведомство также отчиталось о перехвате за последние 24 часа одного реактивного снаряда HIMARS американского производства, который использовали ВСУ.