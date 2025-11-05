В Госдуме могут освободить участников СВО и их семьи от уплаты двух налогов

Участники СВО могут получить очередную льготу, это касается налогов. Госдума приняла в первом чтении законопроект, которым предусмотрено освобождение участников СВО от транспортного и земельного налогов. Предполагается распространить льготу также на членов их семей, информирует РИА Новости.
«Предусмотрено освобождение от уплаты транспортного и земельного налогов по аналогии с налогом на имущество физических лиц для участников СВО и членов их семей. Это позволит установить для них равный объем налоговых льгот по всем имущественным налогам. Они будут распространены на период начиная с 2022 года», — сказала агентству член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Наталия Полуянова.
Ранее сообщалось, что Госдума приняла в первом чтении проект, предлагающий ввести адресное оказание помощи участникам СВО и семьям с детьми в России.
Также сообщалось, что Госдума приняла поправку о праве гражданских жён бойцов СВО на льготы.