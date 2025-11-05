В Госдуме могут освободить участников СВО и их семьи от уплаты двух налогов

«Предусмотрено освобождение от уплаты транспортного и земельного налогов по аналогии с налогом на имущество физических лиц для участников СВО и членов их семей. Это позволит установить для них равный объем налоговых льгот по всем имущественным налогам. Они будут распространены на период начиная с 2022 года», — сказала агентству член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Наталия Полуянова.