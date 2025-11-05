Пермские совы получили новое жилье к зиме

Работа по сохранению редких видов птиц в Пермском крае ведется в рамках более масштабного проекта по изучению орнитофауны региона. Ранее орнитологи Перми начали создание атласа птиц города, разделив его на 250 участков для систематических наблюдений, что позволит оценить влияние благоустройства городской среды на популяции птиц. Установка искусственных гнездовий для редких видов сов дополняет эти усилия и направлена на сохранение биоразнообразия Прикамья.