Гитара Вадима Самойлова из «Агаты Кристи» продается в Екатеринбурге. Фото

«Эта гитара — Gibson Les Рaul Standard 1980, принадлежала Вадиму Caмoйлову, известному российскому музыканту и лидеру группы “Агата Кристи”… Лет пятнадцать назад Вадим передал эту гитару владельцу одной очень хорошей студии звукозаписи Legion 600 из Таганрога, с которой сотрудничал. Гитара долго была на студии, на ней было записано много хорошего материала, но в один момент Марселю (владельцу студии) понадобился очень дорогой микрофон, и он оторвал от сердца любимую гитару, поменяв ее на жизненно необходимый для студии микрофон», — рассказал продавец инструмента в объявлении на сайте Avito.