Грузовой самолет UPS MD-11 разбился при взлете в Кентукки, есть пострадавшие

На борту самолета находились три члена экипажа. Авиакомпания UPS подтвердила эту информацию, но на данный момент не располагает данными о погибших или пострадавших. Федеральное управление гражданской авиации США сообщило, что расследованием причин крушения занимается Национальный совет по безопасности на транспорте. Международный аэропорт Луисвилла является ключевым транспортным узлом для UPS, где ежедневно обрабатывается более двух миллионов посылок, передает CNN.