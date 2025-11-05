Грузовой самолет UPS MD-11 разбился при взлете в Кентукки, есть пострадавшие

Грузовой самолет McDonnell Douglas MD-11F авиакомпании UPS потерпел крушение при взлете из международного аэропорта Луисвилла, штат Кентукки. Об этом стало известно в среду, 5 ноября.
Инцидент произошел около 17:20 по местному времени, когда самолет, выполнявший рейс 2976 из Луисвилла в Гонолулу, загорелся и рухнул неподалеку от взлетно-посадочной полосы.
По сообщению мэра Луисвилля Крейга Гринберга, есть пострадавшие.
— На место происшествия прибыли все экстренные службы. Есть пострадавшие, пожар все еще не потушен, — написал мэр в соцсети X.
Полиция объявила режим укрытия для населенных пунктов в радиусе пяти миль от аэропорта, где наблюдается большой столб черного дыма, а также сообщается о горящих зданиях и транспортных средствах в районе крушения.
Мэр также призвал жителей не приближаться к месту аварии из-за перекрытия дорог в районе, отметив, что в самолете находилось около 280 000 галлонов топлива. Позже ожидается пресс-конференция с участием губернатора Кентукки Энди Бешира, где, вероятно, будут представлены дополнительные подробности инцидента.
На борту самолета находились три члена экипажа. Авиакомпания UPS подтвердила эту информацию, но на данный момент не располагает данными о погибших или пострадавших. Федеральное управление гражданской авиации США сообщило, что расследованием причин крушения занимается Национальный совет по безопасности на транспорте. Международный аэропорт Луисвилла является ключевым транспортным узлом для UPS, где ежедневно обрабатывается более двух миллионов посылок, передает CNN.
12 октября рядом с аэропортом Хикс в округе Таррант, штат Техас, произошло крушение самолета. По информации СМИ, в результате авиакатастрофы загорелись несколько полуприцепов. Территория авиакатастрофы находится в районе 12 000 квартала N. Saginaw Blvd.