Жители Новосибирска заметили зеленую воду, вытекающую из колодца

Горожане обеспокоены зелёной водой, вытекающей из колодца — кадры необычного явления появились в паблике «ЧС Новосибирск». По словам жителей, утечка длится уже около трёх месяцев, однако зеленоватый оттенок воды они заметили лишь 3 ноября. Инцидент произошел на улице Толбухина в Дзержинском районе Новосибирска. Об этом пишет МК-Новосибирск.
Местные жители предположили, что вода изменила цвет из-за загрязнения почвы или попадания химических веществ. Другие выдвинули версию о возможной утечке канализационных или промышленных стоков.
Позже один из новосибирцев пояснил, что в городе проходят испытания водопроводных сетей: для проверки возможных утечек в систему добавляют специальный зелёный краситель.
Интернет-пользователи отмечают, что подобные ситуации требуют тщательной проверки, чтобы исключить угрозу для здоровья людей и окружающей среды.