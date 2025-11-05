Жители Новосибирска заметили зеленую воду, вытекающую из колодца

Горожане обеспокоены зелёной водой, вытекающей из колодца — кадры необычного явления появились в паблике «ЧС Новосибирск». По словам жителей, утечка длится уже около трёх месяцев, однако зеленоватый оттенок воды они заметили лишь 3 ноября. Инцидент произошел на улице Толбухина в Дзержинском районе Новосибирска. Об этом пишет МК-Новосибирск.