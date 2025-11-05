Ричмонд
Жители Новосибирска заметили зеленую воду, вытекающую из колодца

Интернет-пользователи отмечают, что подобные ситуации требуют тщательной проверки, чтобы исключить угрозу для здоровья людей и окружающей среды.

Источник: Freepik

Горожане обеспокоены зелёной водой, вытекающей из колодца — кадры необычного явления появились в паблике «ЧС Новосибирск». По словам жителей, утечка длится уже около трёх месяцев, однако зеленоватый оттенок воды они заметили лишь 3 ноября. Инцидент произошел на улице Толбухина в Дзержинском районе Новосибирска. Об этом пишет МК-Новосибирск.

Местные жители предположили, что вода изменила цвет из-за загрязнения почвы или попадания химических веществ. Другие выдвинули версию о возможной утечке канализационных или промышленных стоков.

Позже один из новосибирцев пояснил, что в городе проходят испытания водопроводных сетей: для проверки возможных утечек в систему добавляют специальный зелёный краситель.

Интернет-пользователи отмечают, что подобные ситуации требуют тщательной проверки, чтобы исключить угрозу для здоровья людей и окружающей среды.