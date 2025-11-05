Названа максимальная сумма, которую можно получить за день больничного

Размер пособия напрямую зависит от страхового стажа работника. При стаже свыше восьми лет выплачивается полная сумма среднего заработка, от пяти до восьми лет — восемьдесят процентов, а при стаже от шести месяцев до пяти лет — шестьдесят процентов. Для лиц, работающих менее полугода, расчёт производится исходя из федерального МРОТ, установленного с начала 2025 года на уровне 22 440 рублей. При этом дневное пособие не может быть ниже минимального значения в 723,87 рубля, даже если рассчитанный средний заработок оказывается меньше.