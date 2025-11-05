Названа максимальная сумма, которую можно получить за день больничного

В России установлен максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности, который достигает 5673 рублей в день. Этот показатель рассчитывается на основе предельных величин базы для начисления страховых взносов за два предыдущих года. Сумма баз за 2023 и 2024 годы делится на 730 календарных дней, что и определяет итоговый дневной лимит выплат, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин.
Размер пособия напрямую зависит от страхового стажа работника. При стаже свыше восьми лет выплачивается полная сумма среднего заработка, от пяти до восьми лет — восемьдесят процентов, а при стаже от шести месяцев до пяти лет — шестьдесят процентов. Для лиц, работающих менее полугода, расчёт производится исходя из федерального МРОТ, установленного с начала 2025 года на уровне 22 440 рублей. При этом дневное пособие не может быть ниже минимального значения в 723,87 рубля, даже если рассчитанный средний заработок оказывается меньше.
Финансирование больничного листа осуществляется следующим образом: выплаты за первые три дня болезни производит работодатель, а начиная с четвёртого дня обязанности по компенсации принимает на себя Социальный фонд России. Рост размеров пособий связан с обновлением параметров страховых взносов и индексацией минимального размера оплаты труда, что в целом повлияло на увеличение социальных выплат по стране.
