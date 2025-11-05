Житель Владивостока оскорблял пассажиров в общественном транспорте

Во Владивостоке полиция начала проверку после появления в соцсетях видео с неприятным инцидентом в общественном транспорте. На записи видно, как неизвестный мужчина в маршрутном автобусе громко и нецензурно выражается в адрес других пассажиров. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».
Сотрудники полиции самостоятельно обнаружили эту публикацию во время мониторинга социальных сетей. Сейчас оперативники города устанавливают все обстоятельства случившегося и разыскивают участников конфликта. Неизвестно, что именно предшествовало этой вспышке грубости и как отреагировали окружающие.
После того, как проверка будет завершена и все обстоятельства станут известны, полиция города примет решение о дальнейших действиях. В зависимости от результатов расследования мужчине может грозить административная ответственность за нарушение общественного порядка.