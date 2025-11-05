Земляне увидят суперлуние в ночь на четверг

В планетарии отметили, что именно в такие моменты Луна визуально кажется больше обычного. Явление «самой большой» Луны, наблюдаемое в период полнолуния, получило название суперлуния в ненаучных кругах. Близкое к суперлунию явление можно будет видеть и в следующем месяце, 5 декабря, когда разница между полнолунием и перигеем составит 12 часов 8 минут, а расстояние от Луны до Земли — 356 961 километр.