Новосибирский психолог Сизикова: «Стресс из-за ЕГЭ провоцирует ожирение»

Из-за стресса подростки начинают переедать.

Источник: Комсомольская правда

Школьники, которые готовятся к ОГЭ и ЕГЭ, часто сталкиваются со стрессом, поэтому могут начать заедать его. Как рассказала психолог Екатерина Сизикова, подростки часто закидывают что-то в рот, чтобы успокоиться, так как оральная зона — это первое, через что человек с рождения получает удовольствие. Об этом пишет «Горсайт».

— Стресс, конечно, может повлиять на набор веса. Это состояние скапливается внутри, и на фоне этого может развиваться ожирение. В общем, любые стрессовые ситуации могут спровоцировать его, но период ОГЭ и ЕГЭ для школьников очень сложный — от этого зависит поступление в вуз, а значит, и вся дальнейшая жизнь, — объяснила специалист.

Кроме того, иногда учителя преувеличивают опасность экзамена, что тоже вызывает стресс у подростков.