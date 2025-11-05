Новосибирский психолог Сизикова: «Стресс из-за ЕГЭ провоцирует ожирение»

— Стресс, конечно, может повлиять на набор веса. Это состояние скапливается внутри, и на фоне этого может развиваться ожирение. В общем, любые стрессовые ситуации могут спровоцировать его, но период ОГЭ и ЕГЭ для школьников очень сложный — от этого зависит поступление в вуз, а значит, и вся дальнейшая жизнь, — объяснила специалист.