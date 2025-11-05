Юрист рассказала, когда россиянам грозит штраф за свиней в квартире

«Существует перечень животных, запрещенных к содержанию (в квартире — ред.), но домашняя свинья, куры, козы и коровы в него не входят. Как такового прямого запрета на их проживание в квартирах нет, но содержание сельхозживотных в многоквартирном доме почти всегда приводит к нарушениям соблюдения прав и законных интересов соседей или других жильцов в квартире», — рассказала юрист.