Ричмонд
+10°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Юрист оценил идею двойного штрафа за частое нарушение ПДД

Юрист Мацала: за превышение скорости возможен двойной штраф.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. За превышение скорости, зафиксированное двумя близко расположенными камерами, возможен двойной штраф, рассказал агентству «Прайм» ведущий юрист ЕЮС Орест Мацала.

Он напомнил, что Верховный суд признал законность такой меры в сентябре.

Кроме того, согласно постановлению правительства, частота установки камер должна быть не чаще одного километра в населенных пунктах и не чаще пяти километров за городом. Причем в очагах аварийности их может насчитываться несколько штук.

«Суд сослался на то, что координаты размещения камер разные, а значит и каждая фиксация образует самостоятельный состав правонарушение», — пояснил Мацала.

Эксперт добавил, что если суд расценил размещение камер законным, то и двойной штраф окажется обоснованным. В противном случае доказательства отвергнут, заключил собеседник агентства.