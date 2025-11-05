Юрист оценил идею двойного штрафа за частое нарушение ПДД

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. За превышение скорости, зафиксированное двумя близко расположенными камерами, возможен двойной штраф, рассказал агентству «Прайм» ведущий юрист ЕЮС Орест Мацала.
Он напомнил, что Верховный суд признал законность такой меры в сентябре.
Кроме того, согласно постановлению правительства, частота установки камер должна быть не чаще одного километра в населенных пунктах и не чаще пяти километров за городом. Причем в очагах аварийности их может насчитываться несколько штук.
«Суд сослался на то, что координаты размещения камер разные, а значит и каждая фиксация образует самостоятельный состав правонарушение», — пояснил Мацала.
Эксперт добавил, что если суд расценил размещение камер законным, то и двойной штраф окажется обоснованным. В противном случае доказательства отвергнут, заключил собеседник агентства.