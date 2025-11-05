Врач рассказала, кому нельзя есть киви

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Киви способно вызвать изжогу и раздражение слизистой желудка у людей с гастритом и язвенной болезнью, рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог Красногорской больницы министерства здравоохранения Московской области Елена Пехотина.
«Высокая кислотность этого продукта может вызывать изжогу и раздражение слизистой желудка, особенно у людей с гастритом и язвенной болезнью», — сказала Пехотина.
Также врач предупредила о появлении возможных аллергических реакций у людей с повышенной чувствительностью к экзотическим фруктам.
Допустимая норма при употреблении киви — один-два плода в день, рассказала врач.
Также гастроэнтеролог обратила внимание на пользу фрукта, содержащего большое количество витамина C, витамина K, калия и органических кислот, укрепляющих сосуды и способствующих усвоению железа. Также киви помогает при железодефицитной анемии, гиповитаминозе и снижении иммунитета, добавила Пехотина.