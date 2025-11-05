Краснов рассказал, на что опираются судьи при вынесении решений: что касается внешнего влияния

Суды должны выносить решения, ориентируясь на закон и практику Верховного суда России. Любое внешнее влияние на процесс должно быть исключено. Так заключил глава Верховного суда РФ Игорь Краснов, пишет ТАСС.
Он подчеркнул, что воздействие на судей недопустимо. При том не имеет значения, кто попытался оказать влияние на принимаемое решение, пояснил председатель Верховного суда.
«В своих решениях суды должны ориентироваться исключительно на закон и практику Верховного суда России, а не на губернаторов, полномочных представителей и федеральных инспекторов», — констатировал Игорь Краснов.
В РФ между тем продолжается борьба с телефонными мошенниками. Злоумышленники теперь звонят жертвам, представляясь налоговыми инспекторами. Они крадут средства, ссылаясь на якобы задолженности.