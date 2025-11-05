Путин одобрил закон об аренде аэродромов их операторами без конкурсов

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет операторам гражданских аэродромов арендовать их без проведения аукционов и конкурсов. Текст документа опубликован на официальном портале правовых актов.
Согласно закону, договор аренды может заключаться напрямую с оператором, который уже осуществляет эксплуатацию аэродрома для обеспечения взлёта, посадки, руления и стоянки гражданских воздушных судов.
Принятые изменения направлены на повышение эффективности управления аэродромной инфраструктурой. Ожидается, что новые правила помогут избежать административных задержек, обеспечить бесперебойную работу авиационных объектов и ускорить передачу федеральной собственности операторам.
Ранее авиакомпания «Победа» изменила правила перевозки ручной клади. Представители перевозчика отметили, что новые нормы подготовлены в соответствии с федеральными авиационными правилами.