Путин одобрил закон об аренде аэродромов их операторами без конкурсов

Изменения направлены на повышение эффективности управления аэродромной инфраструктурой.

Источник: Аргументы и факты

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет операторам гражданских аэродромов арендовать их без проведения аукционов и конкурсов. Текст документа опубликован на официальном портале правовых актов.

Согласно закону, договор аренды может заключаться напрямую с оператором, который уже осуществляет эксплуатацию аэродрома для обеспечения взлёта, посадки, руления и стоянки гражданских воздушных судов.

Принятые изменения направлены на повышение эффективности управления аэродромной инфраструктурой. Ожидается, что новые правила помогут избежать административных задержек, обеспечить бесперебойную работу авиационных объектов и ускорить передачу федеральной собственности операторам.

Ранее авиакомпания «Победа» изменила правила перевозки ручной клади. Представители перевозчика отметили, что новые нормы подготовлены в соответствии с федеральными авиационными правилами.