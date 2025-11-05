Ричмонд
«Кайрат» встретится с «Интером» без своего основного защитника

5 ноября центральный защитник алматинской команды Александр Мартынович пропустит матч общего этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Интером», сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Это связано с травмой Мартыновича. Об этом главный тренер «Кайрата» Рафаэль Уразбахтин рассказал в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

«Перед матчем с “Интером” наши вратари и все игроки здоровы за исключением Мартыновича. У Александра небольшое повреждение после последней игры в чемпионате».Рафаэль Уразбахтин.

По итогам трех туров общего этапа Лиги чемпионов «Кайрат» набрал всего лишь одно очко. Команда занимает 34-е место в таблице. «Интер», в свою очередь, одержал три победы в трех встречах и не пропустил ни одного мяча.

«Отсутствие опытного защитника может осложнить задачу алматинцев в одной из самых сложных встреч турнира», — отмечают международные футбольные эксперты.

Встреча соперников пройдет сегодня на стадионе «Сан-Сиро» в Милане.

Уже известны итоги первого игрового дня четвертого тура Лиги Чемпионов.