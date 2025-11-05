Три незаконных свалки ликвидировали в Лесозаводске

Напомним, борьба с недобросовестными предпринимателями, выбрасывающими мусор на контейнерные площадки жилых домов, идёт в Приморье. Общая сумма штрафов за отсутствие договоров на вывоз отходов и незаконный выброс мусора превысила 3 млн рублей. Административные комиссии муниципалитетов совместно с ПЭО проводят регулярные проверки. Основной задачей инспекторов является контроль наличия договоров на вывоз отходов и выявление фактов незаконного выброса мусора. По данным регионального минЖКХ, с начала года значительно выросло количество заключенных договоров на вывоз мусора среди юридических лиц.