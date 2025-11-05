Три незаконных свалки ликвидировали в Лесозаводске

Три несанкционированные свалки ликвидировали в Лесозаводском городском округе Приморья. Работы провели специалисты Приморского экологического оператора (ПЭО), сообщает пресс-служба правительства края.
«В Лесозаводске залежи мусора убрали в Лесозаводске на улице Кубанской, в сёлах Урожайном и Филаретовка. Самая большая свалка, площадью 609 квадратных метров, расположилась в Филаретовке. Отходы на безопасную утилизацию доставлены на полигон посёлка Кировский. Общий вес отходов составил 152,3 тонны. Свалка на 70% состояла из твёрдых коммунальных отходов», — говорится в сообщении.
Специалисты предприятия уточнили, что с 2023 года в муниципалитете устранено уже 18 незаконных свалок общим объёмом 450 тонн. Ликвидация проводится с использованием спецтехники ПЭО.
Отмечается, что по закону обязанность по уборке несанкционированной свалки лежит на собственнике земельного участка или местной администрации. Если в течение 30 дней меры не приняты, региональный оператор устраняет нарушение самостоятельно, а затем выставляет счёт виновной стороне.
С начала своей деятельности ПЭО убрал около 200 свалок в 34 муниципалитетах Приморья, вывезя более 60 тысяч кубометров отходов. Только за первые месяцы 2024 года ликвидировано 12 свалок объёмом свыше 11 тысяч кубометров.
Напомним, борьба с недобросовестными предпринимателями, выбрасывающими мусор на контейнерные площадки жилых домов, идёт в Приморье. Общая сумма штрафов за отсутствие договоров на вывоз отходов и незаконный выброс мусора превысила 3 млн рублей. Административные комиссии муниципалитетов совместно с ПЭО проводят регулярные проверки. Основной задачей инспекторов является контроль наличия договоров на вывоз отходов и выявление фактов незаконного выброса мусора. По данным регионального минЖКХ, с начала года значительно выросло количество заключенных договоров на вывоз мусора среди юридических лиц.