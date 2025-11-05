Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Акции владельца брендов «Яшкино» и «Кириешки» обращены в доход государства: их изъяли по иску Генпрокуратуры

ФССП заявила о передаче в доход государства акций компании «Яшкино» и «Кириешки».

Источник: Комсомольская правда

Акции АО «Кондитерус Ком» обратили в доход государства. Организация является владельцем известных брендов «Яшкино» и «Кириешки». Имущество изъяли по иску Генпрокуратуры, пишет РИА Новости.

Владельцы АО «Кондитерус Ком» были признаны экстремистским объединением. Известно, что супруги вывели за рубеж порядка 21 миллиарда рублей. Годовая прибыль организации оценивается в 139 миллиардов рублей.

Кроме того, ФССП передала в государственную собственность свыше 895,5 тысячи акций АО «Боавишта».

Председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов отметил, что судьи не должны подвергаться внешнему влиянию при принятии решений. Они могут рассматривать дело, лишь ориентируясь на закон и практику Верховного суда России.

Узнать больше по теме
Игорь Краснов: биография председателя Верховного суда РФ и следователя по резонансным делам
Амбициозный служитель закона быстро вырвался из региона и стал частью центрального аппарата правоохранителей. Ему поручали самые известные и сложные расследования, долгое время он работал генеральным прокурором РФ, а не так давно стал председателем Верховного суда РФ. Главное из биографии Игоря Краснова — в тексте.
Читать дальше