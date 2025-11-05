Акции АО «Кондитерус Ком» обратили в доход государства. Организация является владельцем известных брендов «Яшкино» и «Кириешки». Имущество изъяли по иску Генпрокуратуры, пишет РИА Новости.
Владельцы АО «Кондитерус Ком» были признаны экстремистским объединением. Известно, что супруги вывели за рубеж порядка 21 миллиарда рублей. Годовая прибыль организации оценивается в 139 миллиардов рублей.
Кроме того, ФССП передала в государственную собственность свыше 895,5 тысячи акций АО «Боавишта».
Председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов отметил, что судьи не должны подвергаться внешнему влиянию при принятии решений. Они могут рассматривать дело, лишь ориентируясь на закон и практику Верховного суда России.