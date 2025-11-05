Создан интерфейс для «умного дома», работающий без интернета

НОВОСИБИРСК, 5 ноября. /ТАСС/. Голосового помощника «Командор» для систем «умный дом», который способен работать полностью автономно без подключения к интернету, разработали в Новосибирском госуниверситете (НГУ). Система уже умеет работать с несколькими моделями искусственного интеллекта и в будущем сможет анализировать привычки пользователя, предугадывая его действия, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
«Главная особенность “Командора” в том, что никакой голос не уходит дальше устройства — все происходит локально, без обращения к внешним серверам. Это значительно снижает риски взлома и утечки данных, — цитирует пресс-служба ведущего научного сотрудника центра ИИ НГУ Евгения Павловского. — Такое решение, конечно, дороже, но оно нужно тем, кто особенно заботится о защите информации и не хочет, чтобы микрофон в доме “подслушивал” и отправлял записи куда-то в облако».
«Командор» способен распознавать команды вроде «включи свет», «выключи вентилятор» или «включи лампу через три минуты». Система может работать с несколькими моделями искусственного интеллекта и в будущем сможет анализировать привычки пользователя для предугадывания его действий. «Мы тестируем систему так, чтобы она могла реагировать не только на прямые приказы, но и на контекст. Например, если человек сказал “что-то темно”, устройство само поймет, что нужно включить свет. При этом все данные остаются внутри — ничего не передается наружу,» — поясняет Павловский.
В основе работы устройства — три модели искусственного интеллекта. Первая преобразует речь в текст, вторая отвечает за понимание смысла сказанного, а третья — за выполнение команды. Все они запускаются локально, без подключения к облачным сервисам. В НГУ отмечают, что для управления бытовыми приборами высокой вычислительной мощности не требуется: система может работать даже на мини-компьютере Raspberry Pi.
О перспективах применения.
Планируется, что в перспективе «Командор» сможет управлять любыми устройствами, поддерживающими стандартные протоколы умного дома — HTTP, ZigBee и LoRaWAN. «Это значит, что пользователям не придется устанавливать дополнительное программное обеспечение или искать специальные гаджеты — помощник совместим с большинством “умных” розеток, ламп и бытовой техники», — подчеркнули в пресс-службе.
Разработчики считают, что в эпоху повсеместной цифровизации вопросы безопасности становятся особенно актуальны. По словам Евгения Павловского, большинство современных голосовых помощников, включая известные коммерческие решения, непрерывно записывают и отправляют данные на внешние серверы. Это делает их уязвимыми как для утечек, так и для хакерских атак.
«Наша идея в другом — создать систему, которая “слышит”, но не “передает”. Она понимает команды, управляет домом, но остается полностью под контролем пользователя. Это правильная идеология для умных домов, и рынок для таких решений уже формируется», — подчеркнул ученый.
Команда ЦИИ НГУ продолжает совершенствовать технологию. Следующим шагом станет объединение всех трех моделей в единую систему, способную обучаться и адаптироваться под привычки владельца. Исследователи уверены, что такие автономные решения станут важным шагом к созданию безопасных и действительно «умных» домов будущего.