Создан интерфейс для «умного дома», работающий без интернета

«Командор» способен распознавать команды вроде «включи свет», «выключи вентилятор» или «включи лампу через три минуты». Система может работать с несколькими моделями искусственного интеллекта и в будущем сможет анализировать привычки пользователя для предугадывания его действий. «Мы тестируем систему так, чтобы она могла реагировать не только на прямые приказы, но и на контекст. Например, если человек сказал “что-то темно”, устройство само поймет, что нужно включить свет. При этом все данные остаются внутри — ничего не передается наружу,» — поясняет Павловский.