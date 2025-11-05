Врач развеяла миф о чудо-продуктах с отрицательной калорийностью

— Хочу заметить, что есть только один продукт, который калорий не содержит вообще — это вода. Все остальные продукты питания содержат в себе то или иное количество энергии, поскольку состоят из белков, углеводов и жиров. То есть фактически продуктов с отрицательной калорийностью не существует, — заверила эксперт.