Врач развеяла миф о чудо-продуктах с отрицательной калорийностью

Существует мнение, что некоторые продукты помогают худеть сами по себе, расходуя на переваривание больше калорий, чем дают. Некоторые ищут «волшебные» продукты и начинают есть их килограммами. Врач-диетолог Людмила Денисенко в беседе с KP.RU рассказала, правда это или миф.
— Хочу заметить, что есть только один продукт, который калорий не содержит вообще — это вода. Все остальные продукты питания содержат в себе то или иное количество энергии, поскольку состоят из белков, углеводов и жиров. То есть фактически продуктов с отрицательной калорийностью не существует, — заверила эксперт.
Некоторые ученые предполагают, что продукты с большим количеством клетчатки перевариваются дольше, и организм расходует на это немного больше калорий, чем получает. Это относится к продуктам с высоким содержанием неперевариваемой клетчатки, в основном овощам.
— Теоретически, чем больше таких продуктов употребляет человек, тем меньше калорий получает организм. А значит худеем без усилий! Увы, эта теория все же только теория, — добавила медик.
По словам диетолога, даже если такой эффект и существует, разница минимальна. Чтобы сбросить полкилограмма, нужно потратить сотни калорий, а эффект от «отрицательных» продуктов почти не играет роли. Но похрустеть сельдереем гораздо полезнее, чем есть чипсы.