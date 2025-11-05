Ричмонд
В Новосибирске за 1,5 млрд рублей продают торговый центр

Он расположен на Красном проспекте.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске выставили на продажу торговый центр площадью девять тысяч квадратных метров, который располагается на Красном проспекте. За объект просят немалые деньги — 1,5 млрд рублей. Соответствующее предложение появилось на одном из сайтов с объявлениями.

— Расположен в центральной части города, рядом с густонаселенным жилмассивом. Возле здания своя парковка на более чем 100 машиномест. Заключены прямые договоры с рecуpcоcнабжающими организациями. Все коммунальные и эксплуатационные расходы оплачивают арендаторы, — указал продавец.

Причина продажи ТЦ не уточняется.