На жалобы казахстанцев на «новый вирус» ответили в Минздраве

В Минздраве отреагировали на эти заявления и рассказали об эпидемиологической ситуации в стране. «Ежегодный подъем заболеваемости обычно мы наблюдаем в конце декабря — начале января. В текущий сезон началось немного раньше. Параллельно с гриппом H3N2, иначе он гонконгский грипп называется, циркулируют и другие не гриппозные вирусные инфекции. Плюс у нас также циркулирует коронавирусная инфекция, она никуда не ушла», — сообщила замглавы правления Национального центра общественного здравоохранения МЗ РК Манар Смагул.