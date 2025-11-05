На жалобы казахстанцев на «новый вирус» ответили в Минздраве

Как сообщает телеканал, в соцсетях пользователи Казнета пишут, что люди стали заражаться «новым вирусом». У зараженных неделями держится и не спадает высокая температура, а поликлиники и больницы переполнены. Особо пользователи тревожатся за детей.
В Минздраве отреагировали на эти заявления и рассказали об эпидемиологической ситуации в стране. «Ежегодный подъем заболеваемости обычно мы наблюдаем в конце декабря — начале января. В текущий сезон началось немного раньше. Параллельно с гриппом H3N2, иначе он гонконгский грипп называется, циркулируют и другие не гриппозные вирусные инфекции. Плюс у нас также циркулирует коронавирусная инфекция, она никуда не ушла», — сообщила замглавы правления Национального центра общественного здравоохранения МЗ РК Манар Смагул.
Отмечается, что ничего нового и тревожного санврачи в эпидемиологической картине страны не наблюдают. В Минздраве отмечают, что 70% заболевших — дети. Впрочем, по словам медиков, все как обычно. Отрицают в министерстве и перегрузку инфекционных отделений. По официальным данным, в них занято всего 40% мест.
Что касается столицы, жители которой буквально заполонили соцсети жалобами на переполненные медицинские учреждения, то местные власти ажиотаж объясняют так. «Большинство обращений фиксируется в вечернее время, так как население является в основном работающим, и обращаются за помощью после рабочего дня. Это способствует увеличению числа обращений», — сообщили в управлении общественного здравоохранения акимата Астаны.