Стало известно, когда ждать следующую шестидневную рабочую неделю

Также было отмечено, что в наступающем 2026 году продолжительность новогодних каникул сохранена в полном объёме, несмотря на периодически звучащие предложения об их сокращении. Сложившийся баланс между рабочими и выходными днями, установленный в соответствии с Трудовым кодексом, признан оптимальным, и его решено поддерживать.