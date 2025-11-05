Ричмонд
Стало известно, когда ждать следующую шестидневную рабочую неделю

В утверждённом производственном календаре на 2026 год отсутствуют шестидневные рабочие недели, а значит, россиян не ожидают столь продолжительные трудовые периоды, как в ноябре 2025 года, когда перед Днём народного единства пришлось работать шесть дней подряд — с 27 октября по 1 ноября.

Как сообщил ТАСС депутат Ярослав Нилов, минимум до 2027 года подобных длинных рабочих марафонов не предвидится, поскольку производственный календарь на 2027 год будет сформирован и утверждён правительством только осенью 2026 года.

Также было отмечено, что в наступающем 2026 году продолжительность новогодних каникул сохранена в полном объёме, несмотря на периодически звучащие предложения об их сокращении. Сложившийся баланс между рабочими и выходными днями, установленный в соответствии с Трудовым кодексом, признан оптимальным, и его решено поддерживать.

