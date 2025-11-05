Грузовой самолёт в штате Кентукки мог упасть из-за возгорания двигателя

Стали известны подробности крушения грузового самолёта в американском штате Кентукки. Борт упал после того, как вылетел из аэропорта Луисвилла, он направлялся в Гонолулу. Об этом информирует компания UPS.
На борту находились три члена экипажа, сказано в опубликованном на сайте компании релизе. При этом пока не подтверждается информация, что среди них есть пострадавшие, хотя предварительно такая версия выдвигалась.
При этом телеканал WLKY называет возможную причину крушения. По информации канала, самолёт мог упасть из-за возгорания двигателя при взлёте, из-за чего последовала потеря мощности.
Напомним, грузовой самолёт разбился около аэропорта имени Мохаммеда Али в Луисвилле.
Ранее в аргентинской провинции Кордоба двухместный самолет, выполнявший акробатические трюки, потерпел крушение. Оба пилота погибли.
Также сообщалось, что ЧП произошло 28 сентября в американском штате Техас. Двухмоторный самолет Cessna 340 потерпел крушение. Члены экипажа погибли.