О многонациональном Приморье узнали по всей России

В прошлом году общественная организация получила новый статус, став региональным отделением одноимённого общественно-государственного объединения «Ассамблея народов России». Как не утратить смысл национальной идеи, зачем Приморью нужен Дом дружбы, как песню «Три танкиста» спели на разных языках.
Об этом рассказала председатель Приморского отделения ОГО Ассамблеи народов России, доктор искусствоведения, профессор Галина Алексеева.
От истоков до вершин.
— Галина Васильевна, как на постперестроечном пространстве Приморья произошло объединение людей разных национальностей?
— История нашего региона неразрывно связана с многонациональностью населения. 158 наций и народностей — цифра впечатляет, и у простого обывателя она не укладывается в голове. Так исторически сложилось, что люди разных наций, верований, культур здесь всегда хотели жить в мире друг с другом, не разделяясь на украинцев, татар, армян, евреев, не выпячивая гордыню, но бережно сохраняя традиции.
Понятно, что больше по переписи всегда было русского населения. Не случайно академик Дмитрий Лихачёв говорил, что русские — наиболее способный к ассимиляции народ, потому что приглядывались к соседям, ценили культурные ценности других — костюм, песню, танец, национальные праздники, стремились объединиться. Всё это привело к созданию Ассамблеи народов.
— Как вы пришли к руководству ассамблеей?
— Я стояла у её истоков. Ещё в 1997 году создала Центр русской культуры, а в нулевые годы была открыта Ассамблея народов. К тому моменту в Приморье уже громко заявили о себе другие национальные организации. Поэт и композитор Анатолий Крыль основал Центр украинской культуры с прославленным хоровым коллективом «Горлица». На севере развивались удэгейские диаспоры. Большой вклад в развитие региона внёс председатель Ассоциации корейских организаций Валентин Пак.
Под Находкой есть деревня прибалтов, которые давно там живут, мощная татаро-башкирская организация объединяет Находку, Владивосток, Артём. За годы сформировался сплочённый многонациональный коллектив, крепкий, как айсберг. Его верхушкой можно назвать яркое событие осени — Конгресс народов Приморья. А в этом году в конце ноября состоится не менее значимый Форум народов Приморского края.
— Что даёт организации новый статус регионального отделения «Ассамблеи народов России»?
— Во-первых, участие в мероприятиях масштабов всей страны, где Приморский край за год работы показал себя весьма достойно.
Во-вторых, это более мощная поддержка губернатора, краевых властей, выделение специальных субсидий. Благодаря общению с коллегами из других регионов страны мы более эффективно работаем над реализацией новой стратегии национальной политики России, разработанной до 2036 года.
К нам приезжают специалисты из других городов, проводят обучающие семинары, лекции, мастер-классы по вопросам национального согласия, и эта проблема стоит сейчас на острие угла. Мы стараемся, чтобы лидеры наших национально-культурных организаций из приморских округов знали о новых веяниях национальной государственной политики, занимали правильную гражданскую позицию.
— Об Ассамблее Приморья широко узнали по всей России?
— Пожалуй, самым удачным культурным проектом этого года стало участие во Всероссийском литературно-патриотическом проекте «Русские чтения», на который был выигран грант Федерального агентства по делам национальностей. Мы рассказали историю Родины на уникальных материалах литературы, поэзии, симфонической музыки. Презентовали Приморье, включив русскую национальную живопись, песенный фольклор. Чтения с большим успехом прошли на площадке Пушкинского театра, объединив более 400 зрителей. Для участия в мероприятии во Владивосток прибыл генеральный директор ассамблеи Александр Даркович.
После концерта зрители подходили и благодарили коллективы. У многих из них на глазах были слёзы счастья!
«Трёх танкистов» поют даже цыгане!
— Чем вам запомнится год 80-летия со дня Великой Победы? Ведь ту победу ковали всем многонациональным народом.
— В последнее время ассамблея активно выходит в медиапространство. А так как у нас много поющих коллективов, мы взяли популярную песню на тему войны — «Три танкиста» — и исполнили её на разных языках: русском, цыганском, вьетнамском, белорусском, украинском и татарском. Съёмки клипа на эту песню проходили сразу в нескольких местах — на Ворошиловский батарее острова Русского, фуникулёре, возле памятника «Приморский комсомолец», где установлен танк Т-34−85. Получили много добрых отзывов — и официальных, от департамента внутренней политики, и народных.
К слову, песня «Три танкиста» была написана в1939 году, вскоре после боёв на Халхин-Голе и у озера Хасан. Можно сказать, она наша, приморская. А главное, сейчас в боях СВО также отличились приморские танкисты.
— Вы собираете живые истории об участниках Великой Отечественной?
— Присоединившись к акции «Лица Победы многонационального Приморья», мы призвали жителей края поделиться фотографиями и воспоминаниями близких, тех, кто героически сражался в ту войну. Важной деталью стало участие их детей, внуков, правнуков, продолжающих историю российского народа в конкурсе эссе «Семейные истории победы». Образы вошли в галерею славы, объединяя прошлое и настоящее. Это одна из культурных программ ВЭФ.
И, конечно, наши НКО всегда идут дружным строем в колонне «Бессмертного полка»…
— «Патриотизм», «национальная идея»… Что можно сделать для того, чтобы для подрастающего поколения эти понятия наполнились смыслом?
— Скажу откровенно. Несколько последних десятилетий наши дети находились в состоянии утраты связи со старшим поколением, была огромная провокационная работа со стороны западного мира. В итоге сегодняшняя молодёжь от 18 до 30 лет плохо ориентирована на гражданственность, приходится принимать большие усилия, чтобы устранить эти пробелы.
Так, в 2018 году была зарегистрирована молодёжная Ассамблея народов Приморского края, где особое внимание уделялось межэтническим коммуникациям. Сейчас молодёжная ассамблея вновь в стадии формирования.
Дом дружбы — место общения…
— Как продвигается идея создания Дома дружбы при Приморском отделении ассамблеи?
— Желание у руководства и города, и края есть, но нет конкретного решения. Нам даже предлагали несколько старинных исторических зданий, правда, на их реставрацию необходимы огромные средства. Тем временем во многих регионах такие Дома дружбы уже созданы. Сейчас это очень важно — объединить представительства тех народов, которые нуждаются в постоянной поддержке. Прежде всего речь идет о мигрантах, для которых ДД станет местом общения.
Мы гордимся своими разного рода мероприятиями. Но порой приходится заниматься более приземлёнными вещами. Когда нужно помочь приезжему мигранту с местом работы, получить вид на жительство. Погасить конфликт между представителями одной или нескольких национальностей.
Серьёзных межнациональных проблем в Приморье нет, но время от времени что-то негативное всплывает.
— В чём для вас смысл праздника — Дня народного единства?
— У меня на память приходит казусный случай. Москва, экскурсовод подводит группу туристов к памятнику Минину и Пожарскому и толком ничего не может объяснить. Ни одного внятного слова о героях, которые освободили Москву, возродив Россию после Смутного времени. Из глубины веков исходит идея единения, народного ополчения. В освободительной миссии тогда участвовали и татары, и марийцы, и чуваши. Мы должны помнить уроки истории, чтобы снова объединиться и снова победить.
Досье.
Галина Васильевна Алексеева.
Доктор искусствоведения, профессор департамента искусств и дизайна Школы искусств и гуманитарных наук ДВФУ.
Председатель Ассамблеи народов Приморского края с 2001 года, президент Приморского краевого центра русской культуры с 1997 года.
Эксперт РАН в области искусства и культуры. Председатель регионального профессорского собрания. Инициатор и организатор проведения 13 международных конференций и изданий их материалов. Лауреат Всероссийской общественной премии «Гордость нации — 2022».
Кстати.
Представители Приморского отделения Ассамблеи народов России перечислили около 10 миллионов рублей в фонд СВО.