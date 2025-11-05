Ричмонд
Экс-депутат Заксобрания Приморья встретил в ИТК экс-фронтмена рок-группы

Известные на весь край заключённые отметили День народного единства участием в культ-массовом мероприятии.

Источник: Аргументы и факты

Бывший депутат Законодательного собрания Приморского края Артём Самсонов, сейчас находящийся в заключении, рассказал в своём Telegram-канале о неожиданной встрече в исправительно-трудовой колонии.

В честь Дня народного единства для заключённых прошёл концерт, на котором Самсонов увидел на сцене солиста известной группы из Владивостока «Туманный стон» Лёню Штительмана, известного также под прозвищем «Шлёп». Как пишет экс-депутат, несколько недель назад Штительмана привезли отбывать наказание.

Ранее «АиФ Приморье» писали, что музыкант был осуждён за изготовление и сбыт наркотиков (ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). К этому сроку были добавлены неотбытые наказания за вождение в нетрезвом виде и хранение запрещённых веществ, в итоге Штительман получил 6 лет 2 месяца колонии строгого режима.

Самсонов отметил, что лично с Лёней знаком не был, но 30 лет назад часто видел его во владивостокских клубах «Водолей» и BSB, где он, будучи студентом, часто проводил время.

«Хорошее было время», — ностальгирует Самсонов.

Артём Самсонов — российский политик и общественный деятель, бывший депутат Законодательного собрания Приморского края и первый секретарь Владивостокского отделения КПРФ. В 2022 году приговорён к 13 годам колонии строгого режима по статье 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершённые в отношении лица, не достигшего 14 лет). Самсонов обвинён в демонстрации несовершеннолетнему на базе отдыха фалоиммитатора. Самсонов свою вину отрицает и считает дело политическим преследованием.

