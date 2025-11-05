Почему в Новосибирске нет бензина 5 ноября 2025 года

При этом в конце октября Новосибирское УФАС выдало предупреждение «Газпромнефти» из-за ситуации с бензином в Новосибирске.
По данным антимонопольной службы, ООО «Газпромнефть-Региональные продажи» снизило объём продаж независимым участникам рынка вдвое, в то же время, увеличив продажи «вертикально-интегрированным нефтяным компаниям». При этом общий объём продаж топлива не изменился.
«Организации необходимо до 22 ноября 2025 года прекратить создание дискриминационных условий на розничном рынке топлива», — говорится в сообщении регионального УФАС России.
На фоне дефицита в октябре продолжали повышаться цены на бензин. Сильнее всего с начала года подорожал АИ-95 — на 16,5%. АИ-92 прибавил за это время 16,2%.
По данным сервиса iMonitoring, который опирается на сведения Федеральной службы государственной статистики (Росстат), на 27 октября литр бензина АИ-92 в Новосибирской области в среднем стоил 62,54 рубля, АИ-95 — 67,18 рубля.