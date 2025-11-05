Ричмонд
Почему в Новосибирске нет бензина 5 ноября 2025 года

Осенью 2025 года новосибирские водители столкнулись с дефицитом топлива. На многих независимых АЗС города ощущалась острая нехватка бензина самых ходовых марок — АИ-92 и АИ-95. Некоторые заправки и вовсе были вынуждены закрываться из-за полного отсутствия на них топлива.

Источник: Сиб.фм

При этом в конце октября Новосибирское УФАС выдало предупреждение «Газпромнефти» из-за ситуации с бензином в Новосибирске.

По данным антимонопольной службы, ООО «Газпромнефть-Региональные продажи» снизило объём продаж независимым участникам рынка вдвое, в то же время, увеличив продажи «вертикально-интегрированным нефтяным компаниям». При этом общий объём продаж топлива не изменился.

«Организации необходимо до 22 ноября 2025 года прекратить создание дискриминационных условий на розничном рынке топлива», — говорится в сообщении регионального УФАС России.

На фоне дефицита в октябре продолжали повышаться цены на бензин. Сильнее всего с начала года подорожал АИ-95 — на 16,5%. АИ-92 прибавил за это время 16,2%.

По данным сервиса iMonitoring, который опирается на сведения Федеральной службы государственной статистики (Росстат), на 27 октября литр бензина АИ-92 в Новосибирской области в среднем стоил 62,54 рубля, АИ-95 — 67,18 рубля.