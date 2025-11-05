Юрист раскрыл причину блокировки счетов россиян при переводах между банками

Кроме того, россияне сообщили о случаях внезапного изменения условий по действующим кредитным договорам без уведомления и согласия заемщиков. В некоторых случаях финансовые организации меняют график платежей и увеличивают срок кредита, из-за этого увеличивается сумма переплат. Также иногда меняют процентную ставку. Юрист Дмитрий Кваша рассказал «Вечерней Москве», почему банки без предупреждения меняют условия кредитов.