Юрист раскрыл причину блокировки счетов россиян при переводах между банками

Юрист Александр Хаминский сообщил об участившихся случаях блокировки счетов россиян, которые переводят средства между своими счетами в разных банках.
По его словам, это связано с усилением контроля за финансовыми потоками и внедрением автоматических систем мониторинга, которые распознают такие операции как потенциальное отмывание денег.
Эксперт объяснил, что «роботизированные алгоритмы» банков видят угрозу в нестандартном поведении клиента. Поводом для блокировки могут стать частые повторяющиеся переводы, особенно на новые реквизиты, дробление крупных сумм на мелкие платежи или моментальный вывод всех средств после длительного накопления. В таких случаях банк обязан приостановить операции до выяснения происхождения денег.
Хаминский заверил, что легально полученным средствам ничего не грозит, и граждане могут свободно распоряжаться своими деньгами. Чтобы избежать проблем, юрист посоветовал избегать дробления крупных сумм, частых переводов малознакомым лицам, а также четко указывать назначение платежа и предупреждать банк о планируемых крупных операциях, передает Lenta.ru.
Кроме того, россияне сообщили о случаях внезапного изменения условий по действующим кредитным договорам без уведомления и согласия заемщиков. В некоторых случаях финансовые организации меняют график платежей и увеличивают срок кредита, из-за этого увеличивается сумма переплат. Также иногда меняют процентную ставку. Юрист Дмитрий Кваша рассказал «Вечерней Москве», почему банки без предупреждения меняют условия кредитов.