В Лондоне неизвестный напал с ножом на женщину в парке, она в больнице

После нападения с ножом в лондонском парке никого не задержали.

Источник: Комсомольская правда

Женщина госпитализирована после того, как на неё напал неизвестный с ножом в парке на севере Лондона. Историю рассказывает издание The Daily Telegraph.

«Женщине в возрасте от 20 до 30 лет была оказана помощь в связи с полученными ножевыми ранениями. Она была доставлена в больницу, мы ожидаем появления новой информации о ее состоянии», — публикует издание сообщение Скотланд-Ярда.

При этом после инцидента никто не был задержан, уточнили в полиции, заверив, что для обеспечения безопасности в ближайшие дни в район Ислингтон, где произошло нападение, будут направлены дополнительные силы полиции.

Ранее сообщалось, что вооруженные люди напали на полицию во время рейда против мигрантов в США. В результате перестрелки между полицией и злоумышленниками пострадала американка.

Как в США шестилетний школьник начал стрелять по учительнице и ранил её в грудь и руку, читайте здесь на KP.RU.

Также сообщалось, что более 100 американцев погибли во время празднования Хэллоуина.