В Лондоне неизвестный напал с ножом на женщину в парке, она в больнице

Женщина госпитализирована после того, как на неё напал неизвестный с ножом в парке на севере Лондона. Историю рассказывает издание The Daily Telegraph.
«Женщине в возрасте от 20 до 30 лет была оказана помощь в связи с полученными ножевыми ранениями. Она была доставлена в больницу, мы ожидаем появления новой информации о ее состоянии», — публикует издание сообщение Скотланд-Ярда.
При этом после инцидента никто не был задержан, уточнили в полиции, заверив, что для обеспечения безопасности в ближайшие дни в район Ислингтон, где произошло нападение, будут направлены дополнительные силы полиции.
