Новосибирская область возглавила рейтинг Сибири по зарплатам топ-менеджеров

По данным аналитического центра hh.ru, медианная предлагаемая зарплата руководителей среднего и высшего звена в регионе достигла 146 тысяч рублей.

Источник: Freepik

Новосибирская область заняла первое место в Сибири по уровню оплаты труда топ-менеджеров. По данным аналитического центра hh.ru, медианная предлагаемая зарплата руководителей среднего и высшего звена в регионе достигла 146 тысяч рублей. Для сравнения, в Красноярском крае этот показатель составляет 138,2 тысячи, а в Иркутской области — 130,3 тысячи рублей. Об этом пишет РБК Новосибирск.

В третьем квартале 2025 года работодатели в Сибири разместили около 3,7 тысячи вакансий для управленцев. На долю Новосибирской области пришлось 16% всех предложений, за ней следует Красноярский край — 10%. Чаще всего работодатели ищут начальников производств, директоров филиалов, а также коммерческих и технических директоров.

С начала года заработки руководителей выросли в четырёх регионах Сибири: в Новосибирской области — на 9%, в Омской и Томской — на 4%. Среди наиболее востребованных навыков отмечаются лидерство, стратегическое мышление, умение планировать производство и бюджет, а также эффективно управлять командой.