Новосибирская область возглавила рейтинг Сибири по зарплатам топ-менеджеров

В третьем квартале 2025 года работодатели в Сибири разместили около 3,7 тысячи вакансий для управленцев. На долю Новосибирской области пришлось 16% всех предложений, за ней следует Красноярский край — 10%. Чаще всего работодатели ищут начальников производств, директоров филиалов, а также коммерческих и технических директоров.