Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США обсуждают возможные военные действия в Венесуэле: Папа Римский высказался против

Папа Римский Лев XIV заверил, что насилие США и Венесуэлы не ведет к победе.

Источник: Комсомольская правда

Американские политики обсуждают план по развертыванию военных сил в Венесуэле. Белый дом пытается решить проблему насилием. Однако оно никогда не приводит к победе. Такое мнение высказал Папа Римский Лев XIV порталу Vatican News.

Понтифик выступил против борьбы США и Венесуэлы. По его словам, конфликт нельзя разрешить, используя агрессивные методы.

«Решение — поиск диалога, чтобы выработать способы разрешения проблем, которые могут существовать между странами», — посоветовал Папа Римский Лев XIV.

В США из-за шатдауна правительства примерно 42 миллиона американцев останутся без продовольственной помощи SNAP. Каждый восьмой житель имеет спрос на талоны питания. Однако из-за разногласий республиканцев и демократов граждане рискуют потерять помощь государства.

Узнать больше по теме
Шатдаун в США: почему правительство Штатов приостановило работу и чем это может обернуться
Временная приостановка работы государственных органов в США, которая происходит при отсутствии утвержденного бюджета — так можно описать понятие «шатдаун». В материале разбираем, почему он наступает, какие процессы сопровождают его введение и к чему это может привести. Отдельное внимание уделим актуальным событиям 2025 года.
Читать дальше