В США обсуждают возможные военные действия в Венесуэле: Папа Римский высказался против

Американские политики обсуждают план по развертыванию военных сил в Венесуэле. Белый дом пытается решить проблему насилием. Однако оно никогда не приводит к победе. Такое мнение высказал Папа Римский Лев XIV порталу Vatican News.
Понтифик выступил против борьбы США и Венесуэлы. По его словам, конфликт нельзя разрешить, используя агрессивные методы.
«Решение — поиск диалога, чтобы выработать способы разрешения проблем, которые могут существовать между странами», — посоветовал Папа Римский Лев XIV.
В США из-за шатдауна правительства примерно 42 миллиона американцев останутся без продовольственной помощи SNAP. Каждый восьмой житель имеет спрос на талоны питания. Однако из-за разногласий республиканцев и демократов граждане рискуют потерять помощь государства.