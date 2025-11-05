Ричмонд
Новосибирцев ждут рекордно длинные новогодние выходные

Они продлятся 12 дней.

Источник: Комсомольская правда

Жителей Новосибирской области, как и других регионов России, ждут рекордно длинные новогодние каникулы. Благодаря переносу выходных, они продлятся аж 12 дней. Об этом свидетельствуют данные производственного календаря.

Так, выходной с воскресенья 5 января 2025 года был перенесен на среду 31 декабря 2025 года, а выходной с субботы 3 января 2026 года — на пятницу 9 января. Получается, что новогодние каникулы продлятся с 31 декабря по 11 января.

Кстати, выходной с воскресенья 4 января 2026 года перенесли на четверг 31 декабря 2026 года.