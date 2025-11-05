За продажу «стреляющего ножа» жителю Владивостока дали 11 лет тюрьмы

Суд Первореченского района Владивостока вынес обвинительный приговор местному жителю 1969 года рождения. Он признан виновным в незаконных приобретении, хранении и сбыте огнестрельного оружия, а также в сбыте холодного оружия (ч. 1, 2 и 7 ст. 222 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Приморья.
«Установлено, что обвиняемый незаконно приобрёл и хранил в гараже специальный боевой нож разведчика стреляющий, относящийся к огнестрельному нарезному оружию. В 2023 году он реализовал данное оружие покупателю, действовавшему в рамках оперативно-розыскных мероприятий. Оружие изъято из незаконного оборота», — говорится в сообщении.
Суд приговорил подсудимого к 11 годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в 100 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Напомним, полицейские Хорольского округа Приморья задержали 49-летнего жителя села Прилуки по подозрению в незаконном хранении наркотиков и огнестрельного оружия. По месту жительства гражданина обнаружили и изъяли пакет с веществом растительного происхождения. А в ходе дальнейших оперативных мероприятий в квартире подозреваемого полицейские обнаружили и изъяли предмет, похожий на охотничье гладкоствольное ружье, с обрезанным стволом и 69 патронов.