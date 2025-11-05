За продажу «стреляющего ножа» жителю Владивостока дали 11 лет тюрьмы

Напомним, полицейские Хорольского округа Приморья задержали 49-летнего жителя села Прилуки по подозрению в незаконном хранении наркотиков и огнестрельного оружия. По месту жительства гражданина обнаружили и изъяли пакет с веществом растительного происхождения. А в ходе дальнейших оперативных мероприятий в квартире подозреваемого полицейские обнаружили и изъяли предмет, похожий на охотничье гладкоствольное ружье, с обрезанным стволом и 69 патронов.