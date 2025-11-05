МВД раскрыло три ключевых правила защиты от киберпреступников

В МВД России перечислили три ключевых правила, которые помогут россиянам избежать ловушек телефонных мошенников. Соответствующие рекомендации были опубликованы в Telegram-канале Управления по борьбе с киберпреступностью (УБК) МВД России.
Эксперты ведомства советуют, во-первых, не действовать импульсивно. Любые просьбы, требующие немедленного выполнения («срочно», «прямо сейчас»), должны восприниматься как сигнал к остановке, а короткая пауза в 10 секунд поможет лучше обдумать ситуацию.
Во-вторых, МВД рекомендует выбрать единственный «канал доверия» для важных действий. Например, для подтверждения критичных операций стоит использовать только личный звонок по известному номеру, так как все остальные каналы связи автоматически попадают под подозрение.
В-третьих, необходимо обращать внимание на три «тревожных маркера»: срочность, сильные эмоции (страх, жадность), риск упустить выгоду, а также запросы персональных данных. Если в сообщении или звонке присутствует хотя бы два из этих признаков, высока вероятность столкновения с мошенником.
— Никакая система не даст полной гарантии. Но эти простые правила экономят главное — внимание. Именно оно остается последней линией обороны между человеком и злоумышленниками в сети Интернет, — говорится в сообщении.
Ранее начальник отдела по информационной безопасности компании «Код Безопасности» Алексей Коробченко рассказал, что мошенники стали чаще применять менее известные способы, чтобы украсть деньги у россиян. Среди них — подмена номера телефона и тактика «двойного агента» со взломом аккаунта.