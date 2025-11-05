МВД раскрыло три ключевых правила защиты от киберпреступников

В-третьих, необходимо обращать внимание на три «тревожных маркера»: срочность, сильные эмоции (страх, жадность), риск упустить выгоду, а также запросы персональных данных. Если в сообщении или звонке присутствует хотя бы два из этих признаков, высока вероятность столкновения с мошенником.