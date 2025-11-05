В Луисвилле упал самолет UPS: погибли минимум три человека, более десяти пострадали

Ночью 5 ноября в Луисвилле потерпел крушение самолет логистической компании UPS. Он совершил жесткую посадку вблизи Международного аэропорта имени Мохаммеда Али. В результате падения погибли минимум три человека. Об этом сообщил в ходе пресс-конференции губернатор штата Кентукки Энди Бешир.
По его словам, известно об 11 пострадавших. Губернатор отметил, что число погибших, вероятно, возрастет. Официальные причины крушения грузового самолета пока не назывались.
«По меньшей мере три человека погибли, полагаю, что это число вырастет. Не менее 11 человек пострадали, некоторые из них серьезно, им оказывают помощь в местных больницах», — уведомил Энди Бешир.
По данным компании UPS, крушение грузового самолета могло произойти из-за возгорания двигателя. Воздушное судно упало вскоре после вылета из аэропорта Луисвилла.