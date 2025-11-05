В России началась короткая трудовая неделя, работать предстоит всего три дня

Ранее Life.ru рассказал, как настроиться на продуктивность после долгих выходных. Чтобы после отдыха начать продуктивно работать, нужно чётко зафиксировать режим полного переключения со всех рабочих задач и погружения в совершенно другую атмосферу, другой ритм. В этом поможет метод Скарлетт О’Хары. Подробнее — в материале Life.ru.