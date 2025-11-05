Как защитить ребенка от лишнего излучения гаджетов: советы доктора наук

Современные дома буквально наполнены точками Wi-Fi, а роутеры, смартфоны и планшеты создают персональное электромагнитное поле. Доктор биологических наук, руководитель Российского национального комитета по защите от неионизирующих излучений Олег Григорьев рассказал KP.RU, как снизить вредное воздействие гаджетов на детей.
— Потенциально излучение от роутера может быть вредным, если точка Wi-Fi находится рядом с кроватью или диваном, где проводите большую часть времени. Если вы устанавливаете роутер в своей квартире, делайте это в нежилом помещении — в коридоре, над входной дверью, в каком-то закутке, но точно не рядом с тем местом, где вы проводите большую часть времени, — предупредил эксперт.
Григорьев объяснил, что с 2000-х годов роутеры стали основными источниками излучения в городской среде. Это особенно важно для детей, поскольку количество опухолей мозга у них выросло в четыре раза по сравнению с периодом до начала нулевых.
Чтобы защитить ребенка, специалист порекомендовал также ограничивать время использования смартфонов и ноутбуков. Такой подход поможет снизить воздействие электромагнитного излучения и сохранить здоровье маленьких пользователей.