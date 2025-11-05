Как защитить ребенка от лишнего излучения гаджетов: советы доктора наук

— Потенциально излучение от роутера может быть вредным, если точка Wi-Fi находится рядом с кроватью или диваном, где проводите большую часть времени. Если вы устанавливаете роутер в своей квартире, делайте это в нежилом помещении — в коридоре, над входной дверью, в каком-то закутке, но точно не рядом с тем местом, где вы проводите большую часть времени, — предупредил эксперт.