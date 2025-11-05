Белоусов поздравил военных разведчиков с профессиональным праздником

Ранее Андрей Белоусов во время рабочей поездки ознакомился с головным патрульным кораблем ледового класса «Иван Папанин» проекта 23550. Адмирал Александр Моисеев, занимающий пост Главнокомандующего Военно-морского флота России, проинформировал главу военного ведомства о том, что этот вид кораблей спроектирован для эффективного функционирования в суровых арктических льдах. Он способен действовать как автономно, так и в составе морских объединений Северного флота.