Россиян могут оштрафовать за свиней: при каких условиях

Юрист назвала шум, неприятные запахи и нарушение санитарно-эпидемиологических норм факторами, которые могут повлечь за собой штрафные санкции. Кроме того, животное может быть изъято и помещено в приют, а если оно нанесло ущерб соседям, с владельца взыщут компенсацию.