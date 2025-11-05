Россиян могут оштрафовать за свиней: при каких условиях

В РФ не существует прямого законодательного запрета на содержание в квартирах свиней, кур и других сельскохозяйственных животных, но в ряде случаев владельца могут оштрафовать на сумму до 15 тысяч рублей.
«Содержание сельхозживотных в многоквартирном доме почти всегда приводит к нарушениям соблюдения прав и законных интересов соседей или других жильцов в квартире», — сказала РИА Новости подполковник внутренней службы в отставке Елена Браун.
Юрист назвала шум, неприятные запахи и нарушение санитарно-эпидемиологических норм факторами, которые могут повлечь за собой штрафные санкции. Кроме того, животное может быть изъято и помещено в приют, а если оно нанесло ущерб соседям, с владельца взыщут компенсацию.
Тем временем в Госдуме хотят ограничить число собак и кошек в квартире. Россиянам могут разрешить держать в квартире по одной кошке и собаке на 18 кв. м.