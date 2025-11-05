В Госдуму внесут проект об автопродлении выплат малоимущим семьям

Кроме того, Лантратова, комментируя инициативу, сообщила РИА Новости, что многие люди фактически теряют право на помощь не потому, что их положение улучшилось, а просто потому, что они пропустили срок подачи заявления на продление. Это, по ее словам, особенно тяжело для пожилых, людей с инвалидностью, многодетных родителей — тех, кто физически или организационно не всегда может вовремя обратиться в соцучреждение.