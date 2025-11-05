Губернатор Кентукки: Минимум три человека погибли при крушении самолета UPS

Губернатор Кентукки Энди Бешир сообщил о минимум трех погибших в результате крушения грузового самолета MD-11 авиакомпании UPS недалеко от аэропорта Луисвилла. Об этом стало известно в среду, 5 ноября.
На экстренной пресс-конференции он заявил, что, по предварительным данным, число погибших может возрасти, а также имеется как минимум 11 раненых, некоторые из которых находятся в критическом состоянии.
— Думаю, что число погибших будет расти. У нас как минимум 11 раненых, некоторые в очень тяжелом состоянии и получают помощь в местных больницах. Опять же, я думаю, что это число будет расти, — цитирует Бешира РИА Новости.
Ранее стало известно, что грузовой самолет McDonnell Douglas MD-11F авиакомпании UPS потерпел крушение при взлете из международного аэропорта Луисвилла, штат Кентукки. Инцидент произошел около 17:20 по местному времени, когда самолет, выполнявший рейс 2976 из Луисвилла в Гонолулу, загорелся и рухнул неподалеку от взлетно-посадочной полосы. Также сообщалось, что на борту самолета находились три члена экипажа.