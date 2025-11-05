Приставы изъяли в доход государства почти 7 млн акций «Кондитерус Ком»

Напомним, в сентябре приставы начали арест имущества Николая и Дениса Штенгеловых и принадлежащего им АО «Кондитерус Ком», владеющего брендами «Яшкино» и «Кириешки». Генпрокуратура оценивала капитализацию корпорации в 497 миллиардов рублей, годовой доход — в 756 миллиардов рублей, а валовую прибыль — в 139 миллиардов рублей. В качестве обеспечительных мер надзорное ведомство просило арестовать акции, движимое и недвижимое имущество группы компаний и запретить с ним любые регистрационные действия.