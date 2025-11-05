В Свердловской области ожидается снегопад и потепление

В Екатеринбурге прогнозируется пасмурная погода со снегом от небольшого до умеренного. Ветер южный с переходом на западный достигнет 4−9 метров в секунду с порывами до 12 метров в секунду. Ночью в городе ожидается от −4 до −6 градусов. Днем будет от +1 до +3.