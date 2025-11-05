Вылет из Самары в Нижневартовск перенесен на час

Рейс перенесли на 7:00 5 ноября.
В Самаре задерживается вылет рейса в Нижневартовск (ХМАО) 5 ноября. Задержка будет длится около часа, сообщает табло аэропорта Курумоч.
«Рейс A4−4047, авиакомпания “Азимут”. Маршрут Самара — Нижневартовск. Запланированный вылет — 6:15, фактический вылет запланирован на 7:00», — гласит информация на онлайн-табло.
По данным Gismeteo, в Нижневартовске в настоящий момент −15 градусов. При этом отмечается южный ветер силой до 4 метров в секунду. В справочной службе аэропорта отметили, что рейс задержан по техническим причинам авиакомпании, подробности не сообщаются. Ранее стало известно, что рейс 321 авиакомпании «ЮТэйр» из Ханты-Мансийска в Белоярский задержан по техническим причинам 4 ноября.