Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вылет из Самары в Нижневартовск перенесен на час

В Самаре задерживается вылет рейса в Нижневартовск (ХМАО) 5 ноября. Задержка будет длится около часа, сообщает табло аэропорта Курумоч.

Рейс перенесли на 7:00 5 ноября.

В Самаре задерживается вылет рейса в Нижневартовск (ХМАО) 5 ноября. Задержка будет длится около часа, сообщает табло аэропорта Курумоч.

«Рейс A4−4047, авиакомпания “Азимут”. Маршрут Самара — Нижневартовск. Запланированный вылет — 6:15, фактический вылет запланирован на 7:00», — гласит информация на онлайн-табло.

По данным Gismeteo, в Нижневартовске в настоящий момент −15 градусов. При этом отмечается южный ветер силой до 4 метров в секунду. В справочной службе аэропорта отметили, что рейс задержан по техническим причинам авиакомпании, подробности не сообщаются. Ранее стало известно, что рейс 321 авиакомпании «ЮТэйр» из Ханты-Мансийска в Белоярский задержан по техническим причинам 4 ноября.