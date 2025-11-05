В России утвердят стандарт для специалистов по воспитанию патриотов

«К февралю 2026 года будет разработана дополнительная профессиональная программа по подготовке специалистов, ответственных за патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодых людей. К августу ведомства подготовят типовую модель организации работы “военно-патриотических объединений”, работающих на базе учебных заведений. Обязанности и задачи специалистов пропишут до декабря 2027 года», — пишут со ссылкой на документ «Ведомости».