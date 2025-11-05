В России утвердят стандарт для специалистов по воспитанию патриотов

Программы по патриотическому воспитанию молодежи разработают в ближайшие два года.
В России пропишут обязанности и задачи специалистов по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи. Документально разработанные стандарты закрепят до конца 2027 года. Исполнителями назначены Росмолодежь, Минпросвещения, Минобрнауки, Минкультуры и силовые ведомства. Об этом говорится в соответствующем распоряжении правительства РФ.
«К февралю 2026 года будет разработана дополнительная профессиональная программа по подготовке специалистов, ответственных за патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодых людей. К августу ведомства подготовят типовую модель организации работы “военно-патриотических объединений”, работающих на базе учебных заведений. Обязанности и задачи специалистов пропишут до декабря 2027 года», — пишут со ссылкой на документ «Ведомости».
По сведениям издания, планируется сформировать электронный сборник практик патриотического и духовно-нравственного воспитания, а также справочник тематических мероприятий. Кроме того, Минпросвещения, Росмолодежь и Минобрнауки разработают методические рекомендации по вовлечению в просветительскую патриотическую деятельность участников СВО.
Ранее Минпросвещения объявило о разработке единых государственных учебников по всем обязательным предметам, массовое внедрение которых начнется с 1 сентября 2028 года. Так, в 2027 году планируется использование новых учебников по естественно-научным дисциплинам, русскому языку и литературе.