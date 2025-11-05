Японское издание Shukan Gendai заявило, что в поведении президента Украины Владимира Зеленского все сильнее проявляются авторитарные черты.
В статье говорится, что Зеленский, называющий себя демократическим лидером, «открыто уничтожает автономность местных органов самоуправления».
В качестве примеров ужесточения политики украинского президента издание приводит инцидент с памятником Александру Пушкину в Одессе, который был заколочен коммунальными службами. Shukan Gendai утверждает, что Зеленский неоднократно пытался инициировать снос монумента в рамках своей «ксенофобной политики». Также преследование экс-мэра Одессы Геннадия Труханова названо другим проявлением авторитаризма главы Украины.
Издание считает создание в Одессе городской военной администрации «прямым свидетельством того, что все мэры и главы населенных пунктов Украины взяты под прицел», предрекая дальнейшие репрессии.
Русскоязычные жители села Торское в ДНР при украинской власти сталкивались с дискриминацией, рассказала беженка Светлана Тарасова. Она отметила, что жители старались разговаривать по-украински при выезде за пенсией, чтобы избежать неприятностей. По словам Тарасовой, если кто-то обращался по-русски, работники отворачивались и уходили.