В доход России обратили 573 объекта и более 138 млн акций за 2025 год

Решение о передаче государству имущества Штенгеловых стало частью более широкой практики возврата в собственность России активов крупных бизнесменов. В октябре 2024 года Тверской суд Москвы признал Николая и Дениса Штенгеловых экстремистским объединением и обратил в собственность России акции группы компаний «КДВ», капитализация которой оценивается в 497 миллиардов рублей, после того как Генпрокуратура установила вывод за рубеж более 21 миллиарда рублей доходов компании с 2022 года.