В доход России обратили 573 объекта и более 138 млн акций за 2025 год

Судебные приставы конфисковали имущество экстремистов.

Судебные приставы за 2025 год обратили в доход государства имущество экстремистов на сотни миллионов рублей, включая акции, доли в компаниях и недвижимость. Об этом сообщил директор ФССП РФ Дмитрий Аристов.

«Государству переданы 573 объекта недвижимости, более 138 миллионов акций различных предприятий и 100% долей в уставных капиталах 20 организаций. Исполнительные производства были возбуждены по 11 гражданским делам, связанным с экстремистской деятельностью правонарушителей. Всего в управлении по исполнению особых производств находилось 270 дел, по которым применены меры по обращению имущества в доход России», — сказал Аристов в интервью РИА Новости.

Решение о передаче государству имущества Штенгеловых стало частью более широкой практики возврата в собственность России активов крупных бизнесменов. В октябре 2024 года Тверской суд Москвы признал Николая и Дениса Штенгеловых экстремистским объединением и обратил в собственность России акции группы компаний «КДВ», капитализация которой оценивается в 497 миллиардов рублей, после того как Генпрокуратура установила вывод за рубеж более 21 миллиарда рублей доходов компании с 2022 года.