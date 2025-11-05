Стало известно о смерти Юрия Николаева: как жил и от чего скончался известный телеведущий

Во вторник, 4 ноября, скончался телеведущий и народный артист России Юрий Николаев. Актеру было 76 лет. Самочувствие телеведущего ухудшилось, когда он находился дома. Артист балета Николай Цискаридзе сообщил о трагедии в своем Telegram-канале.
Он отметил, что еще совсем недавно в эфире программы «Сегодня вечером» праздновали профессиональный юбилей Юрия Николаева. Артист выразил глубокую скорбь.
«Вот только что пришло известие, что его не стало… Как горько!» — написал Николай Цискаридзе.
Известно, что Юрий Николаев боролся с онкологией. Годом ранее артиста положили в больницу из-за воспаления легких. Телепрограммы, которые вел Юрий Николаев, были любимы миллионами зрителей. Одни из его самых долгоиграющих передач были «Утренняя почта» и «Достояние республики».
В пресс-службе Академии Российского телевидения артиста справедливо назвали «корифеем» отечественного телевидения. Юрий Николаев, помимо прочего, был актером. Он окончил ГИТИС по специальности «актер театра и кино». Артист играл в Театре имени А. С. Пушкина.
Стоит напомнить, что «Утренняя почта» была одной из самых любимых передач отечественного телевидения. Юрий Николаев позже с триумфом вел «Утреннюю звезду». Среди поклонников телеведущего есть и взрослые, и молодежь. Передача «Утренняя звезда» смогла открыть множество талантов. В эфире проекта впервые выступили на экране Валерия, Сергей Лазарев, Влад Топалов, Пелагея и другие звезды.
Артист рассказывал, что некоторое время страдал от алкогольной зависимости. Его спасла жена, с которой Юрий Николаев прожил несколько десятилетий. В числе проблем телеведущий называл и толпы поклонниц. Однако алкоголь всё же стоял выше. Позже зависимость удалось побороть.
Юрий Николаев также открыто говорил о наследстве. Он перевез в Москву детей сестры — племянника и племянницу. Артист переписал на них свой загородный дом. Родных детей у телеведущего не было. Ближайшей наследницей стала его жена Элеонора Александровна. Она влюбилась в Юрия Николаева в свои 14 лет. Когда Элеоноре стукнуло 20 лет, они сыграли свадьбу.