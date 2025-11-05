Стало известно о смерти Юрия Николаева: как жил и от чего скончался известный телеведущий

Юрий Николаев также открыто говорил о наследстве. Он перевез в Москву детей сестры — племянника и племянницу. Артист переписал на них свой загородный дом. Родных детей у телеведущего не было. Ближайшей наследницей стала его жена Элеонора Александровна. Она влюбилась в Юрия Николаева в свои 14 лет. Когда Элеоноре стукнуло 20 лет, они сыграли свадьбу.