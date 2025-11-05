Ричмонд
В Омске более чем на три часа задерживается вылет самолета в Москву

Речь идет об утреннем рейсе «Уральских авиалиний».

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 5 ноября, из Омского аэропорта более чем на три часа задерживается вылет одного из утренних рейсов в Москву. От расписания отстает борт авиакомпании «Уральские авиалинии».

По расписанию утренний рейс «Уральских авиалиний» в столицу должен был отправится из омского аэропорта в 06:35. Однако в онлайн-табло аэропорта сейчас указано новое время вылета. Из Омска борт вылетит только в 10:10, регистрация закончится в 09:30.

Еще несколько утренних рейсов покинули Омск с небольшим опозданием. На восемь минут задержался отлет в Анталью, на 15 — рейс «Аэрофлота» на Москву.