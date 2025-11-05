МВД хочет отменить запись о детях в загранпаспортах и пошлину за это

«Министерство внутренних дел подготовило законопроект, который исключает из заграничных паспортов родителей сведения о детях и отменяет госпошлину за внесение таких изменений. Согласно документу, каждому ребенку будет оформляться отдельный загранпаспорт, что обеспечит ему беспрепятственный выезд за границу для учебы, туризма или участия в спортивных соревнованиях», — сообщают «Ведомости» со ссылкой на портал проектов нормативных актов.